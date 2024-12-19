فيتش تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% للعام…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - العربية نت _ خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية الحالية إلى 3.7% من 4.2%، نتيجة للأداء الأضعف من المتوقع في الربع الأخير من السنة المالية السابقة واستمرار تراجع حركة الملاحة في قناة السويس.

على الرغم من التحديات الحالية، أبدت الوكالة تفاؤلاً حذراً بشأن آفاق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، إذ توقعت أن يرتفع إلى 5.1% في السنة المالية 2026/2025 مقارنة بـ 4.7% في توقعات سابقة.