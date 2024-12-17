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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تعتزم تحديد هدف نمو الاقتصاد عند 5% لعام 2025 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - العربية نت _ يخطط القادة الصينيون لتحديد هدفهم لنمو الاقتصاد عند 5% لعام 2025، ورفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أفادت وكالة .
ويتوافق كلا الهدفين إلى حد كبير مع توقعات المحللين بعد أن كثف صناع السياسة تعهداتهم بزيادة الإنفاق الحكومي ودعم الاقتصاد الصيني.
علما أنه من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذه الأهداف في اجتماع برلماني سيعقد في مارس المقبل.
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