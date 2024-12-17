مال وأعمال

الصين تعتزم تحديد هدف نمو الاقتصاد عند 5% لعام 2025

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تعتزم تحديد هدف نمو الاقتصاد عند 5% لعام 2025 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - العربية نت _ يخطط القادة الصينيون لتحديد هدفهم لنمو الاقتصاد عند 5% لعام 2025، ورفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أفادت وكالة .

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ويتوافق كلا الهدفين إلى حد كبير مع توقعات المحللين بعد أن كثف صناع السياسة تعهداتهم بزيادة الإنفاق الحكومي ودعم الاقتصاد الصيني.

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علما أنه من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذه الأهداف في اجتماع برلماني سيعقد في مارس المقبل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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