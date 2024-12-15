انت الأن تتابع خبر "جاكو" تبيع قطعة أرض في مدينة بريدة بقيمة 41.25 مليون ريال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار، عن بيع قطعة ارض مملوكة لها بحي الأفق بمدينة بريدة بالشريط التجاري، بقيمة 41.25 مليون ريال .

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأحد أن مساحة قطعة الأرض 22,914.5 متر مربع، مشيرةً إلي أن أسباب الصفقة تتمثل في تنفيذ خطة الشركة الاستراتيجية ودعم انشطتها المالية والاستثمارية.

وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة للعام الحالي 2024، ولفتت إلي أن المتحصلات من بيع الأصل تستخدم في تنفيذ خطة الشركة الاستراتيجية ودعم انشطتها المالية والاستثمارية.