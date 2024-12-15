انت الأن تتابع خبر "بنان العقارية" تقرر توزيع 7 ملايين ريال أرباح نقدية عن النصف الأول من 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة بنان العقارية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024م.

وقالت الشركة، في بيان لها على موقع "تداول" اليوم الأحد، عن إجمالي التوزيعات تبلغ 7 ملايين ريال، سيتم توزيعها على 200 مليون سهم مستحق للأرباح، لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.035 ريال، بما يمثل 3.5% من قيمة السهم الاسمية.

وأضافت الشركة، بأن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني 2025م، فيما سيتم توزيع الأرباح اعتبارا من 21 يناير/ كانون الثاني 2025م.