نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: شركات التعدين العالمية ترغب بالعمل في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 14 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءاً موسعاً بمقر الهيئة مع الكوادر العاملة بحضور رئيس الهيئة الجيولوجي ياسر رمضان وقيادات الهيئة ومعاونيهم والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

وخلال اللقاء أثنى بدوي على مجهودات كافة العاملين بهيئة الثروة المعدنية خلال الفترة الأخيرة خاصة في الخطوات الإيجابية التي يتم اتخاذها في تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة إقتصادية، وحثهم على الاستمرار في بذل الجهد والتعاون والتكامل البناء والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار الوزير إلى أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون لتطوير نظم الاتفاقيات في التعدين خاصة مجال البحث والتنقيب ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات وجاري الانتهاء من الإجراءات لبدء التطبيق.

ولفت بدوي إلى أنه شهد في زيارته الأخيرة إلى لندن رغبة كبيرة من شركات التعدين العالمية للعمل في هذا المجال في مصر وترقبهم الوثيق لما سيتم تقديمه من محفزات للاستثمار في اتفاقيات البحث والتنقيب والإنتاج، لافتاً إلى أن التزام الشركات العالمية بالعمل في مصر رغم تحديات الفترة السابقة يظهر مدى جاذبية الاستثمار في مصر وخاصة في مجالات البترول والغاز والتعدين، ولفت إلى أنه جاري الإعداد لعقد اجتماع موسع مع رؤساء وممثلي شركات التعدين العالمية العاملة في مصر.

وأكد الوزير للعاملين بالهيئة أننا في بداية رحلة عمل ممتدة تتطلب تضافر كل الجهود والعمل التكاملي لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد والناتج المحلي.

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وأضاف بدوي أن كفاءات التعدين الشابة لها دور هام ومحوري في رحلة العمل نحو التطوير، منوها إلى أنه سيكون هناك خطوات مقبلة للإستعانة بكفاءات شابة جديدة في مجال التعدين لتحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير القطاع وجذب الاستثمار وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي.

ولفت إلى أن الوزارة تهدف إلى إبراز خبرات كوادر التعدين الشابة وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم في رحلة التطوير، حيث يمثل ذلك أولوية قصوى للوزارة من خلال الاهتمام بعقد برامج التدريب المكثفة بما يفيد القطاع والعنصر البشري، مؤكدا العمل على الدمج مابين الكفاءات الشابة وأصحاب الخبرات المتميزة والطويلة في هذا القطاع.

وأكد الوزير أن نجاح كل هذه الجهود سيكون له مردود إيجابى مباشر على المواطن المصرى لما سيوفره من موارد مالية إضافية للدولة ومجهودات لتطوير المدن والقرى المحيطة بمواقع العمل الجديدة، مؤكدا أنه لا يزال هناك تحديات ولكن بالعمل التعاوني الصادق يمكن تذليلها وتحقيق الأهداف المرجوة.

وخلال اللقاء أدار الوزير نقاشا مع العاملين استمع فيه إلى كافة الرؤى والأفكار التي تخدم تنفيذ استراتيجية جذب الاستثمار وتطوير العنصر البشري ورفع كفاءة الأداء.