وزير التموين يعلن إقامة سوق اليوم الواحد واستمراره يومين في…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:14 مساءً - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إقامة سوق اليوم الواحد وتفعيله لمدة يومين كتجربة في منطقة مدينة نصر ليستمر العمل به يومي الجمعة والسبت وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاحات التي حققتها الأسواق المستمرة في مناطق حلوان، الأميرية، المرج، وإمبابة، العمرانية حيث تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين في نفس مواقعها يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.

وأكد وزير التموين أن تجربة سوق اليوم الواحد تشهد توسعًا مستمرًا وإقبالًا متزايدًا من المواطنين يومًا بعد يوم.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لضمان نجاح هذه الأسواق وتكرار التجربة في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن الأسواق تميزت بتوفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة. وشهدت هذه التجربة فعالة من شركات القطاع العام، التي أعادت إحياء علامات تجارية عريقة من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي حظيت بترحيب وسعادة كبيرة من المواطنين لجودتها العالية وأسعارها المناسبة.

كما أشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه الأسواق من خلال توفير السلع بأسعار تنافسية وتلبية احتياجات المستهلكين. وبيّن أن الإقبال علي هذه الأسواق يشهد نموًا ملحوظًا، ما يعكس ثقة المواطنين في هذا النموذج الجديد من الأسواق.

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واختتم وزير التموين بالتأكيد على تقييم تجربة سوق اليوم الواحد في مدينة نصر لمدة يومين تمهيدا لتعميمها علي باقي المواقع لتحقيق أفضل النتائج وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار التوسع في المبادرة لتغطية المزيد من المناطق والمحافظات.