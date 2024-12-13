مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يرتفع بأكثر من…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - سي ان بي سي .. كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم ، عن ارتفاع مؤشر أسعار الجملة أكثر من المتوقع في شهر نوفمبر، مع تزايد التساؤلات حول ما إذا كان التقدم في تراجع التضخم قد تباطأ.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس ما يحصل عليه المنتجون مقابل منتجاتهم في مرحلة الطلب النهائي، بنسبة 0.4% خلال نوفمبر على أساس شهري، وهو ما جاء أعلى من توقعات Dow Jones البالغة 0.2%. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3%، بما يمثل أكبر زيادة منذ فبراير 2023.

ومع ذلك، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2%، وهو ما يتوافق مع التوقعات. ومع استثناء خدمات التجارة سجل المؤشر زيادة 0.1% فقط. بينما كان ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي على أساس سنوي، 3.5%، هو الأكبر منذ فبراير 2023.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك، الصادرة الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال نوفمبر، بما يتماشى مع تقديرات خبراء الاقتصاد.

بيانات اقتصادية أخرى أمريكية صدرت الخميس أيضاً، حيث أفادت وزارة العمل الأمريكية بأن إجمالي طلبات إعانة البطالة بلغ 242 ألفاً بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر، وهو ما جاء أعلى من التوقعات البالغة 220 ألفًا، وبزيادة 17 ألفًا عن الأسبوع السابق.