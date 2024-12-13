مال وأعمال

التنمية الصناعية تطالب المستثمرين المستحق عليهم متأخرات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التنمية الصناعية تطالب المستثمرين المستحق عليهم متأخرات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:18 مساءً - أصدرت هيئة التنمية الصناعية بيانا إعلاميا تناشد فيه المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية والمستحق عليهم متأخرات مالية، بسرعة سداد المستحقات المتأخرة، أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقي الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي المصري المصري، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك خلال مدة (15يوم) من تاريخ الإعلان.

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وأشارت الهيئة في بيان اليوم، أنه في حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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