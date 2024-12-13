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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التنمية الصناعية تطالب المستثمرين المستحق عليهم متأخرات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:18 مساءً - أصدرت هيئة التنمية الصناعية بيانا إعلاميا تناشد فيه المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية والمستحق عليهم متأخرات مالية، بسرعة سداد المستحقات المتأخرة، أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقي الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي المصري المصري، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك خلال مدة (15يوم) من تاريخ الإعلان.
وأشارت الهيئة في بيان اليوم، أنه في حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
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