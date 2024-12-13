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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تكليف عصام عبد الفتاح بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:24 صباحاً - أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بتكليف عصام عبد الفتاح محمد للقيام بأعمال العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، مع قيامه بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وأكد المهندس محمد شيمي في بيان اليوم، على ضرورة بذل مزيد من الجهد لتحسين أداء الشركة القابضة للتشييد وشركاتها التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وحوكمة الإجراءات ومعايير الجودة والاستدامة، والمتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
ويتمتع عصام عبد الفتاح بخبرة واسعة في النواحي المالية والادارية، وشغل العديد من المناصب في القطاعين العام والخاص على مدار 30 عاما. وحاصل على بكالريوس تجارة جامعة عين شمس، ودراسات عليا في العلوم الإدارية والاستثمار والتمويل.
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