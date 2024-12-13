طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 242 ألفا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:19 صباحاً - .. ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي على عكس التوقعات، كما زاد عددهم في نهاية نوفمبر مقارنة ببداية العام وسط تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت 17 ألف طلب.

ووصلت الأعداد بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 242 ألفا في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وتعكس قفزة الأسبوع الماضي على الأرجح تقلبات مرتبطة بفترة ما بعد عطلة عيد الشكر وقد لا تشير إلى تحول مفاجئ في سوق العمل.