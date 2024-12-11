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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الحكومة تسعى لتعزيز السياحة البيئية في المحميات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر تمتلك مجموعة من المحميات الطبيعية التي تُشكل 15% من مساحتها، وتتمتع بحساسية بيئية عالية.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه رغم وجود قوانين تحكم هذه المحميات، إلا أن تلك القوانين لا تمنع التنمية المستدامة بها، شريطة أن تكون وفق ضوابط وشروط بيئية محددة.
وأشار مدبولي إلى أن المحميات الطبيعية تُدار من قبل وزارة البيئة، وأن هناك اهتمامًا بتنمية هذه المناطق بطريقة توازن بين الحفاظ على البيئة وتطوير السياحة البيئية، التي تعد من أغلى أنواع السياحة.
وأكد أن مصر تعمل على تنفيذ مشروعات في هذه المحميات تحت مسمى “الإيكولودج”، التي تضمن الحد الأدنى من التأثير البيئي وتوفير تجربة سياحية فريدة على أعلى مستوى.
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