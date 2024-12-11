وزارة التموين تخفض سعر السكر بالمجمعات إلى 30 جنيها

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:14 مساءً - محمد أحمد _ قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة، ليصل الكيلو إلي 30 جنيهاً للكيلو بدلاً من 32 جنيهاً.

ويعد ذلك التخفيض الثاني خلال شهرين بعد أن قررت الوزارة سابقآ طرحه بسعره 32 بدلا من 35 جنيهاً مع بدء فعاليات أسواق اليوم الواحد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في وقت يتزايد فيه استهلاك السلع الغذائية مع قرب موسم الأعياد، ما يعكس التزام الوزارة بتوفير احتياجات السوق بأسعار مناسبة.

وكان الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد اجتماعا مع رؤساء شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لبحث استعداداتهم لاستقبال موسم إنتاج السكر من القصب، المقرر انطلاقه في يناير 2025، و البنجر الذي يبدأ منتصف فبراير 2025.

وأكد الوزير علي ضرورة العمل على المخزون الاستراتيجي من السكر وفق توجيهات القيادة السياسية، لتلبية احتياجات المواطنين باعتباره من السلع الأساسية الحيوية.