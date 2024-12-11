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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: التوسع في تجربة “سوق اليوم الواحد” ليشمل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:17 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تسعى لتوسيع تجربة “سوق اليوم الواحد” لتشمل يومين في الأسبوع، وذلك في إطار جهودها لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه التجربة، التي بدأت في القرى، حققت نجاحًا كبيرًا وأظهرت إقبالًا من المواطنين، حيث تم عرض السلع بأسعار منخفضة مما ساعد في تخفيف الأعباء عن الأسر.
وأشار إلى أنه تم توجيه المحافظين ووزيرة التنمية المحلية لتنفيذ هذه التجربة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، مع التركيز على زيادة عدد الأسواق وتوفير المساحات المناسبة لها.
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