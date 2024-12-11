مال وأعمال

رئيس الوزراء: الإعلان عن خطة لتسوية المتأخرات المستحقة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الإعلان عن خطة لتسوية المتأخرات المستحقة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:17 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة الحكومة لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين، التي تراكمت على مدار عام ونصف، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع التصدير ودعمه.

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وأوضح مدبولي خلال تصريحات صحفية اليوم ،أنه سيتم التعاون مع وزير المالية لإعلان تفاصيل الخطة قريبًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لضمان صرف المستحقات للمصدرين في أقرب وقت ممكن.

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وأشار مدبولي إلى أن البرنامج التحفيزي الذي تم إطلاقه لهذا العام يعد خطوة مؤقتة وانتقالية، حيث يهدف إلى تسريع إجراءات صرف المستحقات في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تقديم الأوراق المطلوبة.

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ولفت إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تقديم الدعم للمصدرين وتحفيزهم على زيادة حجم الصادرات، مشددًا على أن الحكومة تركز على تحسين بيئة الأعمال وضمان استقرار القطاع التصديري.

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وأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بزيادة حجم الصادرات، حيث ذكر أن هدف الحكومة هو تحقيق نمو سنوي في الصادرات بنحو 15 إلى 20%، بما يساهم في الوصول إلى مستهدفات خطة التنمية لعام 2030.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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