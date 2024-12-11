مال وأعمال

مدبولي: الحكومة تضع خططا شاملة لمواجهة التحديات الإقليمية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الحكومة تضع خططا شاملة لمواجهة التحديات الإقليمية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، أن الحكومة المصرية وضعت سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي تصاعد محتمل في الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة للتعامل مع كافة الاحتمالات، بما في ذلك الأسوأ.

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وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم ،أن الدولة تأخذ في اعتبارها جميع المستجدات في المنطقة وتعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع ضمان استدامة عجلة الاقتصاد والصناعة.

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وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتخذ خطوات استراتيجية لضمان استقرار الأسواق المحلية، وتوفير السلع الأساسية دون أي اضطرابات، مؤكدًا أن الحكومة تلتزم بسداد كافة مستحقات الدولة من أقساط وفوائد رغم التحديات الحالية.

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وأشار إلى أن مصر تسير على سياسة نقدية ومالية واضحة تدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية، مع التزام قوي بتوفير بيئة أمنية مستقرة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

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كما أكد على قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الاستثنائية والاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع دائمًا مصالح المواطنين على رأس أولوياتها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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