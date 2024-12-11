رئيس الوزراء: تحسن حركة السفن في قناة السويس يعكس بداية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - يارا الجنايني _ أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، أن حركة السفن في قناة السويس شهدت تحسنًا ملحوظًا مؤخرًا، مما يعكس بداية تعافي الاقتصاد المصري على الرغم من التحديات الإقليمية الحالية.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن القناة تعمل بكامل طاقتها، ولكن بحجم أقل مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أن الأوضاع الإقليمية لها تأثير كبير على حركة التجارة.

وأكد أن الحكومة تتطلع إلى استعادة الحركة إلى مستوياتها الطبيعية في عام 2025، وهو ما سيساهم بشكل كبير في استعادة جزء من الموارد الأساسية للعملة الصعبة التي تمثل مصدرًا حيويًا للاقتصاد المصري.