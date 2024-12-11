مدبولي: مصر تتجاوز 15 مليون سائح هذا العام وتطلق مجلسا وطنيا…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تجاوز 15 مليون سائح خلال عام 2024، متفوقةً على الرقم المسجل في العام الماضي، رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على تدفق السياح في المنطقة.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم ،إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الغرف الفندقية وتحسين تجربة السائح، بالإضافة إلى التركيز على تنمية السياحة العلاجية، حيث تم التوافق على إنشاء مجلس وطني متخصص لدعم هذا القطاع الحيوي.

وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال السياحة العلاجية، سواء من ناحية الكوادر الطبية أو المنشآت الصحية، ما يجعلها وجهة رائدة في هذا المجال المتخصص.