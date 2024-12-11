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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: إصلاح هيئات الدولة يهدف إلى تحسين الأداء وزيادة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، أن الحكومة تعمل على تطوير وإعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية بهدف تحسين أدائها وزيادة موارد الدولة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هناك هيئات تحقق أرباحًا ولكن دون الوصول إلى الأرقام المرجوة، ولهذا تعمل الحكومة على إصلاحها من خلال إعادة هيكلتها وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الخاصة بها.
وأضاف مدبولي أن بعض الهيئات ستشهد شراكات مع القطاع الخاص لتحسين الإدارة والتشغيل، بينما سيتم دمج أو تصفية هيئات أخرى لا تؤدي دورًا فعّالًا أو تشكل عبئًا على الدولة، بهدف تحسين الأداء العام وزيادة الإيرادات التي تسهم في دعم الاقتصاد.
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