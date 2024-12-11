مدبولي: إنجاز 65% من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم تحقيق تقدم كبير في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال إلى ما بين 63% و65%.

جاء ذلك، خلال زيارة تفقدية قام بها مدبولي إلى المحطة الرئيسية في مدينة بدر، المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المرحلة الأولى من المشروع ستدخل حيز التشغيل قبل صيف 2025، وفق الجدول الزمني المحدد، مشددًا على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لإنجاز الأعمال، نظرًا لدور المشروع في تعزيز قدرات الطاقة للدولتين.

وأوضح مدبولي أن مشروع الربط الكهربائي يهدف إلى تحقيق استفادة متبادلة بين البلدين، حيث يُمكن لكل منهما تبادل الطاقة لتلبية احتياجات الذروة أو الأحمال الزائدة، ما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل تكاليف الطاقة.