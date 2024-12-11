رئيس الوزراء: إكسون موبيل تبدأ عمليات الحفر في منطقة امتياز…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن شركة “إكسون موبيل” بدأت استقدام الحفار الخاص بها للبدء في عمليات الحفر في منطقة الامتياز المخصصة لها.

أضاف، أنه من المتوقع أن تبدأ الشركة العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع عن كثب مع الشركات الدولية العاملة في مصر تطورات عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أهمية هذه الاكتشافات لدعم قطاع الطاقة وتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي.