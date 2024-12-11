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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: توقيع عقد توفير وحدة تغييز إضافية استعدادا لصيف 2025 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، عن توقيع الحكومة عقدًا مع شركة “نيو فورتس” الأمريكية لتوفير وحدة تغييز إضافية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لمواجهة زيادة الطلب على الغاز الطبيعي خلال صيف 2025، بهدف ضمان استدامة واستقرار شبكة الغاز الوطنية.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن توفير وحدة التغييز سيسهم في استيعاب الشحنات الإضافية من الغاز التي ستحتاجها البلاد في الفترة المقبلة، مما يعزز كفاءة شبكة الطاقة الوطنية وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
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