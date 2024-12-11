مدبولي: طرح وطنية وصافي وبنكا القاهرة والإسكندرية في البورصة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعكف على تنفيذ خطة طموحة لطرح عدد من الشركات والبنوك المملوكة للدولة والقوات المسلحة في البورصة المصرية خلال العام المقبل، في إطار تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وزيادة القطاع الخاص.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المصرف المتحد قد شهد بالفعل عملية الطرح، ويجري التحضير لطرح نسب من بنك الإسكندرية وبنك القاهرة خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن قطاع الشركات المملوكة للدولة سيشهد طرح مجموعة من المشروعات المهمة، من بينها محطة جبل الزيت للطاقة المتجددة، وشركة الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، إلى جانب شركة جديدة تعمل في مجال الصناعات الدوائية.

وفيما يخص الشركات التابعة للقوات المسلحة، أعلن مدبولي أن الأولوية ستكون لطرح شركتي “وطنية” و”صافي”، حيث تستهدف الحكومة إدراجهما في البورصة بحلول منتصف العام 2025. وأعرب عن أمله أن تكون الشركتين الأخريين جاهزتين للطرح مع نهاية العام ذاته.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز الثقة في السوق المصرية، مشددًا على أن الحكومة ستعلن عن تفاصيل عمليات الطرح كافة في الوقت المناسب.

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يأتي ذلك ضمن مساعي الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام.