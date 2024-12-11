أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 1.4 مليون برميل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - سي ان بي سي _ خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 بمقدار 210 آلاف برميل يومياً، إلى 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنةً بالتقديرات السابقة.

كما خُفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2025 بمقدار 90 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً.

ورفعت “أوبك” في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر، توقعات نمو الإمدادات من خارج دول إعلان التعاون في 2024، إلى 1.3 مليون برميل يومياً، في حين تم تثبيت التوقعات لعام 2025 عند 1.1 مليون برميل يومياً.

وعدلت المنظمة توقعات الطلب على نفط دول إعلان التعاون، حيث خُفضت التوقعات في 2024 إلى 42.4 مليون برميل يومياً، وإلى 42.7 مليون برميل يومياً في 2025.

قررت منظمة “أوبك” تثبيت تقديرات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2024 عند 3.1%، مع الحفاظ على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 عند 3%، وسط تحولات اقتصادية متسارعة في مختلف أنحاء العالم.

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أما بالنسبة للإنتاج النفطي، فقد شهد إنتاج “أوبك” ارتفاعاً قدره 104 آلاف برميل يومياً ليصل إلى 26.657 مليون برميل يومياً في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

كما ارتفع إنتاج الدول خارج المنظمة والمشاركة في إعلان التعاون بمقدار 219 ألف برميل يومياً، ليبلغ 14 مليون برميل يومياً.

في حين ارتفع إنتاج دول إعلان التعاون بمقدار 323 ألف برميل يومياً ليصل إلى 40.665 مليون برميل يومياً في الشهر ذاته.