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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: تراجع التضخم إلى أدنى مستوى في عامين وارتفاع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية خلال شهر نوفمبر، حيث شهد معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 25.5%، وهو أقل مستوى يتم تسجيله على مدار العامين الماضيين.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم ،إلى أن البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 47 مليار دولار، مما يعكس استقرار السياسات الاقتصادية ونجاحها في تعزيز الموارد النقدية للبلاد.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل ودعم الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات الراهنة.
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