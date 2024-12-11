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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري يرتفع 22.8% إلى 4.4 مليار دولار خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:13 مساءً - كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 22.8% خلال سبتمبر الماضي لتسجل 4.4 مليار دولار، مقابل 3.58 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2023.
وأوضحت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 10.2%، لتبلغ 3.46 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024، مقابل 3.14 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وارجعت ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 146.5%، ملابس جاهزة بنسبة 28.7% ، لدائن باشكالها الاوليه بنسبة 42.1%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 11.1%).
وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البترول الخام بنسبة 66، أسمدة بنسبة 40.2%، فواكه طازجه بنسبه 8.8% ، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 14%).
وأشارت النشرة، إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية بنسبة 16.9% لتبلغ 7.86 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل 6.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
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وأوضحت أن ذلك يرجع إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها ( منتجات البترول بنسبة 33.9%، الغاز الطبيعى بنسبة 138.6% ، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 20.1% ، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 1.7%).
وتراجعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( قمح بنسبة 22.3% ، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 19.1%، سيارات ركوب بنسبة 25.2% ، ذرة بنسبة 25.9%).
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