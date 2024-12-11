مال وأعمال

عجز الميزان التجاري يرتفع 22.8% إلى 4.4 مليار دولار خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري يرتفع 22.8% إلى 4.4 مليار دولار خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:13 مساءً - كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 22.8% خلال سبتمبر الماضي لتسجل 4.4 مليار دولار، مقابل 3.58 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2023.

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وأوضحت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 10.2%، لتبلغ 3.46 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024، مقابل 3.14 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

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وارجعت ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 146.5%، ملابس جاهزة بنسبة 28.7% ، لدائن باشكالها الاوليه بنسبة 42.1%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 11.1%).

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وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البترول الخام بنسبة 66، أسمدة بنسبة 40.2%، فواكه طازجه بنسبه 8.8% ، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 14%).

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وأشارت النشرة، إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية بنسبة 16.9% لتبلغ 7.86 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل 6.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

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وأوضحت أن ذلك يرجع إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها ( منتجات البترول بنسبة 33.9%، الغاز الطبيعى بنسبة 138.6% ، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 20.1% ، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 1.7%).

وتراجعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( قمح بنسبة 22.3% ، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 19.1%، سيارات ركوب بنسبة 25.2% ، ذرة بنسبة 25.9%).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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