مال وأعمال

وزيرة الخزانة الأمريكية: رسوم ترامب المرتقبة ستعرقل جهود…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة الخزانة الأمريكية: رسوم ترامب المرتقبة ستعرقل جهود… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - العربية نت _ عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الثلاثاء، عن قلقها من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرضها على الواردات إلى عرقلة جهود السيطرة على التضخم ورفع التكاليف على الأسر والشركات.

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وقالت يلين في فعالية لصحيفة وول ستريت جورنال إنها تشعر بالقلق حيال الاستدامة المالية للولايات المتحدة.

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أضافت أن الكونجرس سيتعين عليه البحث عن طرق لتمويل أي تمديد لتخفيضات الضرائب التي أقرها ترامب في 2017، والتي من المقرر أن تنتهي في 2025.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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