وزيرة الخزانة الأمريكية: رسوم ترامب المرتقبة ستعرقل جهود…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - العربية نت _ عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الثلاثاء، عن قلقها من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرضها على الواردات إلى عرقلة جهود السيطرة على التضخم ورفع التكاليف على الأسر والشركات.

وقالت يلين في فعالية لصحيفة وول ستريت جورنال إنها تشعر بالقلق حيال الاستدامة المالية للولايات المتحدة.

أضافت أن الكونجرس سيتعين عليه البحث عن طرق لتمويل أي تمديد لتخفيضات الضرائب التي أقرها ترامب في 2017، والتي من المقرر أن تنتهي في 2025.