مؤتمر جريدة دوت الخليج.. حمادة الشورى: التصنيع الزراعي يعظم…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - فريق دوت الخليج_ صرح حمادة الشورى ، رئيس مجلس إدارة شركة كلوروفيل للتنمية الزراعية، بأن مصر شهدت قفزة نوعية في القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية، حيث تضاعفت مساحة الرقعة الزراعية من 6 ملايين فدان منذ 24 عامًا إلى حوالي 14 مليون فدان حاليًا.

وأوضح خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد، أن هذا التطور أتاح إمكانية زراعة الأراضي أكثر من مرة سنويًا، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتنويع المحاصيل لتوفير المنتجات الزراعية طوال العام.

وأشار الشورى، إلى أن مصر حققت مكانة عالمية في قطاع الصادرات الزراعية، حيث أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح مثل البرتقال، مع تصدير منتجات أخرى مثل التمور، البطاطس، والبصل.

وأضاف أن التطورات شملت الاعتماد على تقنيات حديثة مثل التجفيف، التصنيع، والتجميد، مما ساعد على تقليل الفاقد أثناء عمليات الشحن لمسافات طويلة وتحسين جودة المنتجات لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.

وأكد الشورى، أن التوجه نحو التصنيع الزراعي يمكن أن يرفع العائد الدولاري بشكل كبير مقارنة بالتصدير الفريش، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير هذا المجال.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ولفت إلى أن العوائد الدولارية من الصادرات الزراعية ارتفعت من 7.8 مليار دولار في 2023 إلى 9.7 مليار دولار في 2024، مع توقعات بزيادة هذا الرقم سنويًا، مما يعزز دور الزراعة في دعم الاقتصاد المصري.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة كلوروفيل للتنمية الزراعية، بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية وتوسيع الصادرات لتلبية الطلب المحلي والعالمي.