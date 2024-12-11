مؤتمر جريدة دوت الخليج.. حمادة الشورى: البرتقال المصري يتصدر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:13 صباحاً - فريق دوت الخليج_ صرح حمادة الشورى، رئيس مجلس إدارة شركة كلوروفيل للتنمية الزراعية، بأن البرتقال المصري يحتل المرتبة الأولى عالميًا في صادرات الموالح، حيث بلغت صادراته 2.2 مليون طن سنويًا.

وأضاف خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد، أن هناك فرصًا كبيرة لتطوير الصناعات الغذائية، خاصةً فيما يتعلق بمحصول البطاطس، الذي يُصدَّر بشكل أساسي في صورته الطازجة، في حين تعتمد دول أخرى على التصنيع لزيادة القيمة المضافة.

وأشار الشورى إلى أن المحاصيل الأخرى مثل البصل، التمور، الفراولة، والعنب، تُسهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات الزراعية المصرية.

وحول الأسواق المستهدفة، أوضح أن التركيز كان تاريخيًا على الأسواق الأوروبية بسبب قربها الجغرافي وفرق العملة، إلا أن السوق الصيني أصبح من أبرز الأسواق المستهدفة، إذ يستوعب المنتجات المصرية بأسعار أعلى من السوق الأوروبي.

كما أشار إلى أهمية السوق الياباني والأمريكي في استيعاب كميات كبيرة من الصادرات المصرية، بجانب دول جنوب شرق آسيا، أوروبا الشرقية، والدول العربية والخليجية.

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وأكد الشورى أن الحاصلات الزراعية المصرية تصل إلى 165 دولة حول العالم، ما يعكس تنوع وجودة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.