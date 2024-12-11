مؤتمر جريدة دوت الخليج..وائل النشار: التوسع في المحطات الشمسية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - فريق دوت الخليج_ أكد المهندس وائل النشار، رئيس مجلس إدارة شركة “أونيرا سيستمز” للطاقة الشمسية، أن تحقيق رؤية مصر للوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 يتطلب تغيير السياسات والإجراءات الحالية.

وأكد النشار ضرورة التركيز على التوسع الأفقي لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من الاستثمار المفرط في المحطات الكبيرة التي تستغرق وقتًا طويلًا للإنشاء.

وأوضح خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد ،أن مصر حققت تقدمًا بطيئًا في قطاع الطاقة المتجددة منذ صدور قانون تنمية استخدامات الطاقة المتجددة في عام 2014، حيث بلغت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة الحالية 11% فقط من إجمالي الطاقة.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى تطوير سياسات تمويل جديدة لتشجيع تركيب محطات شمسية صغيرة ومتوسطة فوق المنازل والمباني التجارية والإدارية، ما سيسهم في توفير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، والذي يتم استيراده بتكلفة عالية.”

وأشار النشار إلى أن كل جيجاوات يتم توليدها من الطاقة الشمسية يوفر 12 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، بقيمة تصل إلى 100 ألف دولار سنويًا وفقًا للأسعار العالمية الحالية.

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وأضاف: “تكلفة إنشاء كل جيجاوات من الطاقة الشمسية تقل عن 300 ألف دولار، مما يجعلها حلاً اقتصاديًا فعّالاً”.

كما دعا النشار إلى تحرير قطاع إنتاج الكهرباء في مصر ومنح القطاع الخاص دورًا أكبر في توليد الطاقة، بينما تتولى الحكومة مسؤولية النقل والتوزيع، مؤكدًا أن ذلك سيخفف الضغط على ميزانية الدولة ويتيح فرصًا أوسع للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أهداف الطاقة الوطنية.