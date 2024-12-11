نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الرئيس السيسي وجه باستمرار عمليات البناء والتنمية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - دوت الخليج_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، ختام زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم، أنه تفقد جميع المشروعات الكبيرة التي ساهمت ولا تزال تساهم فيها الدولة، مشيرا إلى أن جولة اليوم بدأت بجلسة مطولة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد مدبولي استماعه والوزراء لكل طلبات النواب وشواغلهم في هذه المحافظة، والتوافق على العديد من الخطوات المهمة التي تخص عددا من الملفات التي تشغل المواطن البورسعيدي، وعلى رأسها ملفات: الإسكان، والصناعة، والخدمات مثل الصحة، والتعليم، وأيضا قطاع الطرق، ولاسيما التي تربط المحافظة بباقي مناطق الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، أشار مدبولي إلى أنه تم خلال الجولة تفقد عدد من المصانع، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، معبرا عن سعادته بزيارة هذه المصانع التي بدأت العمل خلال الأشهر الماضية، ووفرت فرص عمل عديدة للمئات من شباب المحافظة، كما تقوم بالتصدير لمختلف دول العالم، كما توفر منتجاتها للسوق المحلية، مشيرا إلى أنه تابع بصفة شخصية هذه المصانع على مدار عام ونصف العام، وسعدنا للغاية ببدء تشغيلها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك اتفاق مع المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بناءً على طلب من نواب المحافظة على إسراع الخطى لتنفيذ مرحلة جديدة من هذه المصانع، وكذلك تطوير باقي المنطقة الصناعية وهى نحو 360 فدانا، لتحقيق الهدف الرئيسي بتحويل مدينة بورسعيد إلى مدينة صناعية من الدرجة الأولى.

وأكد أن 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة يتم تصديرها من بورسعيد، مؤكدا أنها تدعو للأمل والتفاؤل والإيجابية الشديدة، ولذا سنواصل العمل على هذا الملف، وقد وعد نائب رئيس الوزراء بالعمل فورا على المنطقة الصناعية الجديدة؛ حتى تكون جاهزة العام المقبل، ليبدأ تشغيل المصانع بها وبدء العملية الإنتاجية.

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ونوه رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها لمجموعة من المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي والمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، لافتا إلى أنه تلبية لطلبات عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فيما يتعلق بهذا القطاع، فقد تم التوافق على الاسراع في إنشاء مجموعة جديدة من مشروعات الاسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين” في المكان المجاور للحي الاماراتي.

وأكد تخصيص المشروعات الموجودة في منطقة بورفؤاد لتوفير وحدات سكنية في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وكذا للمشروعات والاعلانات السابقة التي تقدم لها مواطنو محافظة بورسعيد.

وحول تطوير ورفع كفاءة محور 30 يونيو، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة هذا المحور ومختلف روافده، وأيضا محور الطريق الدولي الساحلي فى الجزء من بورسعيدد لدمياط، سيكون أولوية أولى مع عدد من الطرق، وخاصة الطرق الرابطة مع شرق بورسعيد، وتحديدا عند مدينة سلام، الذي يسمى طريق المعدية.

وقال: “سنعمل على تنفيذ هذا الطريق بصورة فورية، وذلك لدوره في اختصار المسافة الرابطة مع شرق بورسعيد فى زمن قليل لا يتعدى نصف ساعة”، مؤكداً أنه بتنفيذ هذا الطريق سيسهم في جذب المزيد من عمليات التنمية لمنطقة شرق بورسعيد.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن سعادته بتفقد المرحلة الثانية من الممشى السياحي ببورسعيد، التي تم الانتهاء منها، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الأعمال للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا الممشى خلال الفترة القادمة.

ولفت مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بضرورة استمرار عمليات البناء والتنمية والتطوير، وهو ما نقوم به كحكومة على مستوى محافظات الجمهورية، وما نلمسه في مختلف الجولات الميدانية في أنحاء الجمهورية، قائلًا “بورسعيد خير مثال لهذا الأمر؛ فهى أول محافظة شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما أنها أول محافظة شهدت التخلص من المناطق غير الآمنة”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أنه سيتم العمل على تلبية مختلف الطلبات التي تم طرحها من جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الاجتماع معهم صباح اليوم.

رافق رئيس الوزراء خلال جولته الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.