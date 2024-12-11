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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تجدد تفويض أمينها العام هيثم الغيص 3 سنوات أخرى من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:13 صباحاً - سي إن بي سي_ جددت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، تفويض أمينها العام هيثم الغيص لمدة 3 سنوات أخرى، خلال اجتماع افتراضي انعقد اليوم الثلاثاء.
وتولى الغيص منصبه في أوائل أغسطس 2022 ليحل محل محمد باركيندو من نيجيريا، وقررت أوبك عقد اجتماعها العادي المقبل في 28 مايو.
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