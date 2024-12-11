مال وأعمال

أوبك تجدد تفويض أمينها العام هيثم الغيص 3 سنوات أخرى

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تجدد تفويض أمينها العام هيثم الغيص 3 سنوات أخرى من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:13 صباحاً - سي إن بي سي_ جددت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، تفويض أمينها العام هيثم الغيص لمدة 3 سنوات أخرى، خلال اجتماع افتراضي انعقد اليوم الثلاثاء.

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وتولى الغيص منصبه في أوائل أغسطس 2022 ليحل محل محمد باركيندو من نيجيريا، وقررت أوبك عقد اجتماعها العادي المقبل في 28 مايو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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