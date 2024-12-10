مؤتمر جريدة دوت الخليج .. وائل النشار: كفاءة الطاقة وإعادة هيكلة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - فريق دوت الخليج_ أكد المهندس وائل النشار ، رئيس مجلس إدارة شركة “أونيرا سيستمز” للطاقة الشمسية، أهمية التركيز على محورين رئيسيين لتحسين الأداء الاقتصادي المصري؛ أولهما تخفيض استهلاك النقد الأجنبي، وثانيهما زيادة الدخل من العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن كفاءة الطاقة تعد عاملاً أساسياً لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف النشار خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد ،أن مصر تُعد من الدول ذات انبعاثات الكربون المنخفضة نسبيًا، حيث تبلغ الانبعاثات السنوية حوالي 250 مليون طن، وهو ما يضعها في المركز الـ26 عالميًا بنسبة 0.6% فقط من إجمالي الانبعاثات العالمية.

وأوضح أن قياس الانبعاثات لا ينبغي أن يقتصر على عدد السكان، بل يجب النظر إليها من زاوية الناتج القومي.

وقال النشار: “على سبيل المثال، في ألمانيا، كل كيلووات ساعة من الطاقة يساهم في إنتاج 6.4 دولار من الناتج القومي، بينما في الولايات المتحدة يُنتج 4.9 دولار. في المقابل، مصر تُنتج فقط 1.5 دولار لكل كيلووات ساعة مستهلكة، مما يعني أن استهلاكنا للطاقة لتحقيق الناتج القومي يعادل ثلاثة أضعاف ما تستهلكه الولايات المتحدة وأربعة أضعاف ألمانيا.”

وأوضح أن هذا الاختلال يتطلب تحسين كفاءة الطاقة بشكل عاجل لتقليل الفاقد وزيادة العائد الاقتصادي من استهلاك الطاقة.

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وفيما يتعلق بالدعم، شدد النشار على ضرورة إعادة هيكلة الدعم الموجه للطاقة الكهربائية دون إلغائه.

وأضاف: “الدعم الحالي للطاقة يتوزع على عدة مستويات، أبرزها دعم المواد البترولية، مثل الغاز الطبيعي الذي يُباع بأسعار مدعومة لمحطات الكهرباء. هذه المنظومة بحاجة إلى إعادة هيكلة لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية دون التأثير سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا.”