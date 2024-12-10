مؤتمر جريدة دوت الخليج.. ساويرس يقترح طرح مصر للطيران بالبورصة عبر…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:37 مساءً - فريق دوت الخليج – قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن هناك ضرورة لتعيين الحكومة المصرية مكاتب على مستوى عال من التأهيل للإسراع في تنفيذ خطة الدولة للطروحات، ووضع وقت محدد وليكن 3 أشهر للانتهاء من النواحي القانونية والمحاسبية والبدء في التنفيذ الفعلي.

وعن القطاعات التي يرى بها فرصا للطرح بالبورصة بعد تنفيذ طرح المصرف المتحد قال ساويرس، في مقابلة صحفية أجراها ياسمين منير – رضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان لجريدة دوت الخليج، إلى أنه من الممكن طرح شركة مصر للطيران عبر الحصول على موافقة استثنائية من شرط الربحية.

وأضاف: “شركة مصر للطيران تخسر 20 إلى 30 مليار جنيه سنويا مع عدم قدرتها على تحقيق مكاسب ولذلك فمن الأفضل طرحها في سوق المال للشركات الكبيرة الناجحة في ظل عدم قدرة الحكومة على إداراتها”.

وقال ساويرس، في مؤتمر دوت الخليج السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد إن طرح الشركات الحكومية على القطاع الخاص يحقق قيمة مضافة، والإسراع في ملف الطروحات مهم، لافتا إلى أن الحكومة كانت تعتزم طرح المصرف المتحد منذ 3 _4 سنوات الماضية إلا أنها لم تتخذ الخطوة سريعا نظرا لرؤيتها أن السعر غير مُرض ويجب عدم تكرار ذلك والإسراع بالتنفيذ إذ أن هذا هو السعر الذي تقدم حينها من المستثمرين.