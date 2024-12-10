وزير التموين يبحث مع شركات السكر استعدادات موسمي القصب…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:37 مساءً - محمد أحمد _ بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الاستعدادات الخاصة لاستقبال موسم إنتاج السكر من القصب، المقرر انطلاقه في يناير 2025، وموسم البنجر الذي يبدأ منتصف فبراير 2025.

وأكد الوزير على أهمية ضمان جودة المنتج المقدم للمواطنين عبر بطاقات الدعم، لافتاً الي أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة انتظام العمل وضمان استقرار الإمدادات الغذائية خاصة السلع الإستراتيجية .

كما اطلع وزير التموين على الموقف الراهن لرصيد الاحتياطي الإستراتيجي من السكر، مؤكداً ضرورة العمل على زيادته وفق توجيهات القيادة السياسية، لتأمين احتياجات المواطنين باعتباره من السلع الأساسية الحيوية.

ووجه فاروق بضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان كفاءة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي بما يحقق الاستقرار الغذائي للمواطنين.