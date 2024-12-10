نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير يتفقد مصانع العاشر من رمضان ويعلن خططا لدعم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:37 مساءً - يارا الجنايني _ قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية شاملة بالمنطقة الصناعية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

شملت الجولة زيارة 4 مصانع متخصصة في مجالات الصناعات الكهربائية، والغزل والنسيج، والأدوات الصحية، ومعدات الحريق، إلى جانب تفقد المجمع الصناعي “السويدي بيراميدز” لتنمية المناطق الصناعية ومصنع السويدي للعدادات “إسكرامكو”.

استهل الوزير جولته بزيارة مصنع شركة ABB للصناعات الكهربائية، حيث افتتح خط إنتاج الأكشاك المدمجة المخصصة للتصدير، وتفقد خطوط إنتاج محولات الجهد العالي والمتوسط، ولوحات الجهد المنخفض.

ويقام المصنع على مساحة 80,000 متر مربع، باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تبلغ 240 ألف وحدة سنوياً، يتم تخصيص 50% منها للتصدير إلى أسواق عالمية أبرزها السعودية وألمانيا وإيطاليا.

كما أعلن الوزير عن التنسيق مع الشركة لتخصيص مركز تدريب بمراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية لتطوير المناهج وتخريج كوادر متخصصة تلبي احتياجات الصناعة.

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وفي إطار جولته، زار كامل الوزير مصانع مجموعة “النساجون الشرقيون”، حيث اطلع على مراحل الإنتاج بمصنع الخيوط ومصنع CRM للسجاد.

وأكد أن المجموعة تعد من كبريات الشركات العالمية في صناعة السجاد والمنسوجات، بمساحة مصانع تتجاوز مليون متر مربع وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 150 مليون متر مربع، يُخصص 65% منها للتصدير، ما يدعم الاقتصاد الوطني.

الوزير يفتتح خطوط إنتاج جديدة في مصنع “جواد” ويدعو لتوسيع الاعتماد على التقنيات الحديثة

كما شملت الجولة زيارة مصنع “جواد” للأدوات الصحية، حيث افتتح الوزير خط الطلاء الكهربي الحديث، وتفقد خطوط الإنتاج التي تعتمد على تقنيات متقدمة مثل الخراطة CNC والتصميم الرقمي للأسطمبات.

ويقام المصنع على مساحة 11,899 متر مربع، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.25 مليون قطعة سنوياً، ويوفر فرص عمل لـ150 فرداً.

تفقد الوزير مجمع بافاريا الصناعي المتخصص في إنتاج معدات مكافحة الحريق وصناديق المخلفات البلاستيكية، والذي يقام على مساحة 36,000 متر مربع، ويعمل به 856 عاملاً.

كما تفقد خطوط إنتاج صناديق المخلفات ومواسير الصاج والكبائن الصاج والاستانلس، مشدداً على أهمية اعتماد المنتجات المحلية في مشروعات النقل والمواصلات، بما في ذلك خطوط المترو.

اختتم الوزير جولته بزيارة المجمع الصناعي “السويدي بيراميدز”، الذي يمتد على مساحة مليون متر مربع، ويشمل 45 منشأة صناعية في قطاعات متعددة.

كما زار مصنع السويدي للعدادات “إسكرامكو”، الذي يوظف 500 عامل ويصدر نصف إنتاجه البالغ 3 ملايين عداد سنوياً للأسواق الخارجية.

وأكد الفريق كامل الوزير خلال الجولة على أهمية تعزيز التصنيع المحلي وتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مع رفع كفاءة الخدمات الأساسية مثل النقل والمرافق، لدعم تنافسية المنتجات المصرية وزيادة صادراتها للأسواق العالمية.