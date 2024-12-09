مال وأعمال

مؤتمر جريدة دوت الخليج.. حمادة الشورى: 9.7 مليار دولار عوائد تصدير…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. حمادة الشورى: 9.7 مليار دولار عوائد تصدير… من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:08 مساءً - فريق دوت الخليج- قال حمادة الشورى، رئيس مجلس إدارة شركة كلوروفيل للتنمية الزراعية، إن القطاع الزراعي حقق عوائد تصديرية بقيمة 9.7 مليار دولار خلال العام الجاري، تتوزع بين منتجات طازجة وأخرى مجمدة.

predco_adv_2021

وأشار الشورى، في الجلسة الثالثة بعنوان السياحة والتصدير وفرص أخرى، في مؤتمر دوت الخليج السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، إلى أن القطاع الزراعي يسهم في توفير عوائد دولارية للدولة بجانب دوره في تغطية الاحتياجات الاستهلاكية.

E-Bank
BonatMisr

ونوه بأن القطاع الزراعي يستوعب جزءا كبيرا من العمالة المصرية ويتداخل مع عدد كبير من القطاعات الأخرى، ويوفر 100% من استهلاك المواطنين.

بنك التعمير والاسكان

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. حمادة الشورى: 9.7 مليار دولار عوائد تصدير… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا