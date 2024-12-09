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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. حمادة الشورى: 9.7 مليار دولار عوائد تصدير… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:08 مساءً - فريق دوت الخليج- قال حمادة الشورى، رئيس مجلس إدارة شركة كلوروفيل للتنمية الزراعية، إن القطاع الزراعي حقق عوائد تصديرية بقيمة 9.7 مليار دولار خلال العام الجاري، تتوزع بين منتجات طازجة وأخرى مجمدة.
وأشار الشورى، في الجلسة الثالثة بعنوان السياحة والتصدير وفرص أخرى، في مؤتمر دوت الخليج السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، إلى أن القطاع الزراعي يسهم في توفير عوائد دولارية للدولة بجانب دوره في تغطية الاحتياجات الاستهلاكية.
ونوه بأن القطاع الزراعي يستوعب جزءا كبيرا من العمالة المصرية ويتداخل مع عدد كبير من القطاعات الأخرى، ويوفر 100% من استهلاك المواطنين.
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