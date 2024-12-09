مؤتمر جريدة دوت الخليج.. محمد الدماطي: التضخم من أكبر المشكلات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - فريق دوت الخليج – قال محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دومتي، إن التضخم من أخطر المشكلات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنه أصبح يشكل عبئا كبيرا على المواطن.

وأضاف الدماطي، خلال مشاركته في الجلسة الثانية “برامج الإصلاح في عين القطاع الخاص” ضمن فعاليات مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس بعنوان “الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد، أن بعض سياسات وإجراءات صندوق النقد الدولي تسهم في زيادة وتفاقم التضخم بدلا من تقليله نظرا لتغير سعر الصرف واعتماد مصر على الاستيراد بجانب ارتفاع الفائدة وتقليص الدعم.

ونوه الدماطي بأن هذه الإجراءات تتسبب في دائرة مفرغة من التضخم المستمر، حيث يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الإنتاج.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دومتي، إلى ارتفاع سعر الدولار خلال الشهر الماضي بنحو 4% من 48.5 جنيه إلى 50.5 جنيه، لافتا إلى أن هذه القفزة تزيد من تكلفة الإنتاج، وبالتالي التضخم الإضافي للأسعار.