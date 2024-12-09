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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. نجيب ساويرس: مصر تحتاج إلى صفقات مماثلة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - فريق دوت الخليج – قال رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، إن مصر تحتاج إلى صفقتين أو ثلاث صفقات استثمارية كبرى على غرار مشروع رأس الحكمة، مشددا على أن هذا المفهوم من الصفقات ذات جدوى اقتصادية كبرى.
وأشار ساويرس، في مقابلة صحفية أجرتها ياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان لجريدة دوت الخليج ضمن فعاليات مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس، إلى أن استبدال دَين من خلال التنازل عن وديعة مقابل أصل مصري أمر جيد.
وأوضح أن المشروع يستقطب سياحة خليجية ويرفع الإيرادات الدولارية بجانب تخفيض الدين العام الخارجي.
ولفت ساويرس إلى أن الدولة سددت الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال العام الماضي بفضل صفقة رأس الحكمة، متوقعا وصول الدين العام الخارجي إلى 150 مليار دولار.
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