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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. محمد الدماطي: معالجة تحديات الاقتصاد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - فريق دوت الخليج – أكد محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، أن تجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر بين عامي 2002 و2004 كانت من أنجح التجارب في تاريخ البلاد، حيث تم تنفيذها بجهود مصرية خالصة.
وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الثانية “برامج الإصلاح في عين القطاع الخاص” ضمن فعاليات مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس بعنوان “الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد، أن هذه الفترة شهدت ارتفاع سعر الدولار من 3.5 إلى 7 جنيهات، ليعود وينخفض إلى 5.5 جنيه قبل عام 2011، مع تحقيق أعلى مستويات الاستثمارات الخارجية ونمو في الدخل السياحي.
وشدد الدماطي على ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال حلول مصرية مبتكرة، بعيدا عن الاعتماد الكلي على مساعدات صندوق النقد، مع أهمية إعداد خطط اقتصادية تعتمد على القدرات المحلية.
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