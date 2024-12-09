مال وأعمال

مؤتمر جريدة دوت الخليج.. نجيب ساويرس: الإصلاح المرن لتحديات…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. نجيب ساويرس: الإصلاح المرن لتحديات… من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - فريق دوت الخليج – قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن الإصلاح المرن لتحديات الاقتصاد يتطلب استكمال خطة تخارج الدولة من الاستثمارات التي تنافس فيها القطاع الخاص وإفساح المجال له بجانب تسريع برنامج الخصخصة أمام المستثمرين، لضمان الإدارة الجيدة للمال العام وزيادة رأسمال الشركات.

predco_adv_2021

وأشار ساويرس في مقابلة صحفية أجراها ياسمين منير – رضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان لجريدة دوت الخليج، إلى أن حل مشكلة العملة الصعبة يتطلب التعامل معه بصورة مختلفة، وأن تطبيق السعر الحقيقي للدولار لا يحل المشكلة بالصورة المطلوبة.

E-Bank
BonatMisr

ولفت ساويرس في مؤتمر دوت الخليج السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، إلى أن طرح الشركات في البورصة يجعلها تنمو.

بنك التعمير والاسكان

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. نجيب ساويرس: الإصلاح المرن لتحديات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا