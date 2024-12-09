مؤتمر جريدة دوت الخليج.. نجيب ساويرس: الإصلاح المرن لتحديات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - فريق دوت الخليج – قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن الإصلاح المرن لتحديات الاقتصاد يتطلب استكمال خطة تخارج الدولة من الاستثمارات التي تنافس فيها القطاع الخاص وإفساح المجال له بجانب تسريع برنامج الخصخصة أمام المستثمرين، لضمان الإدارة الجيدة للمال العام وزيادة رأسمال الشركات.

وأشار ساويرس في مقابلة صحفية أجراها ياسمين منير – رضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان لجريدة دوت الخليج، إلى أن حل مشكلة العملة الصعبة يتطلب التعامل معه بصورة مختلفة، وأن تطبيق السعر الحقيقي للدولار لا يحل المشكلة بالصورة المطلوبة.

ولفت ساويرس في مؤتمر دوت الخليج السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، إلى أن طرح الشركات في البورصة يجعلها تنمو.