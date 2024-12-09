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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. نجيب ساويرس: مصر مليئة بالفرص الواعدة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - فريق دوت الخليج – قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن السوق المصرية مليئة بالفرص الواعدة، ونصح بتركيز الاستثمارات الجديدة المهتمة بالسوق المحلية على الصناعات المولدة لدخل دولاري.
وأشار ساويرس في مقابلة صحفية أجراها ياسمين منير – رضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان لجريدة دوت الخليج، إلى أن السياحة من ضمن الصناعات التي تولد دخل دولاري، مشددا على أن النصيحة الأولى لأى مستثمر جديد هي ضرورة التركيز على الصناعات التي تدر دخل دولاري.
ومن ناحية أخرى، لفت ساويرس في مؤتمر دوت الخليج السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، إلى أن السوق العراقية تعاني من غياب التشبع في قطاعات عديدة ومنها قلة أعداد الغرف الفندقية وعدم تمهيد الطرق والبنية التحتية ونقص شديد في المياه والكهرباء.
وأضاف: “العراق ليست دولة فقيرة ونعتزم تشجيع شركات مصرية كثيرة للاستثمار فيها مثلما حدث عندما دخلنا العراق بأول مشروع ليأتي بعدها 7 إلى 8 كيانات وهو ما لاقى قبولا كبيرا من قبلنا”.
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