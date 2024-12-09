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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. عمر الشنيطي: الأيدي العاملة منخفضة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - فريق دوت الخليج – قال عمر الشنيطي، الشريك التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن المستثمرين الاستراتيجيين ينظرون إلى السوق المصرية بوصفها “واعدة”.
وأضاف الشنيطي، خلال الجلسة الثانية بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد اليوم الإثنين، إلى أن هذه النظرة تعتمد على عدة عوامل منها الشرائح السكانية، والأيدي العاملة منخفضة التكلفة، بجانب انخفاض قيمة العملة، واتفاقيات التبادل التجاري.
وتابع: هذه العوامل دفعت المستثمر الخليجي لزيادة الاستحواذات على المصانع أو المؤسسات لتصدير منتجاتها لبلاده بدلا من الشراء.
وأضاف أن وجهة نظر المستثمر المالي والصناديق السيادية تختلف عن مستثمري باقي القطاعات، وتابع : التضخم خطر كبير بالتأكيد، ولكن غير مؤثر بشكل كبير على المستثمر طويل الأجل.
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