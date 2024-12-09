مؤتمر جريدة دوت الخليج.. نجيب ساويرس: الشركات الناشئة بحاجة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - فريق دوت الخليج – قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن مصر تتمتع بميزة كبرى في قطاع الشركات الناشئة بفضل ما وصفه بـ”القوة الناعمة”، التي تتمثل في الشباب المتعلم والمسلح بالمعرفة الحديثة التي اكتسبها من خلال دراستهم في الخارج.

وأشار ساويرس، في مقابلة صحفية أجرتها ياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان لجريدة دوت الخليج ضمن فعاليات مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس، إلى أن هذا الجيل من الشباب يتمتع بقدرة على الابتكار ويجلب أفكارًا جديدة ومتطورة في مجالات التكنولوجيا.

وأضاف أن هؤلاء الشباب عند عودتهم إلى مصر، يوظفون هذه المعارف والمهارات في مشاريعهم، مما يساهم في خلق فرص عالية العائد في السوق المحلي.

وأوضح ساويرس أن هناك العديد من الشركات الكبرى في مصر التي توفر التمويل اللازم لهذه الشركات الناشئة لدعمها في مرحلة البداية، لكن بعض الأفكار غالبًا ما يكون مكررا، وهو ما يعكس حاجة السوق إلى المزيد من الابتكار والإبداع.