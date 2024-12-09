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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج ..نجيب ساويرس: فرص اقتصادية كبيرة في تجفيف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - فريق دوت الخليج _ أوضح المهندس نجيب ساويرس أن هناك العديد من الفرص الكبيرة في مجالات مثل تجفيف المنتجات الزراعية وصناعة السكر، وهي مجالات ترتبط بشكل وثيق بالقطاع الزراعي.
وأشار خلال الجلسة الثانية بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، إلى أن تحسين مستوى الصادرات الزراعية واستخدام أساليب جديدة في التغليف قد أسهم بشكل كبير في تقليص نسبة الفاقد التي كانت تصل إلى 25% من إجمالي الإنتاج، لتصبح الآن في حدود 5 إلى 10%.
وأكد في مقابلة صحفية أجراها ياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان لجريدة دوت الخليج، أن هذه التحسينات تمثل خطوة كبيرة نحو تطوير الصناعة الزراعية في مصر، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تحسين عمليات التصنيع والتغليف سيكون له تأثير إيجابي في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
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