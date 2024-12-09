مؤتمر جريدة دوت الخليج.. نجيب ساويرس: أوراسكوم للاستثمار تدرس…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - فريق دوت الخليج – كشف المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن اعتزامها إقامة محطات كهرباء في دول إفريقية؛ نظرًا لارتفاع أسعار بيع الكهرباء فيها مقارنة ببقية المناطق.

وأوضح ساويرس، في مقابلة صحفية أجرتها ياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان لجريدة دوت الخليج ضمن فعاليات مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس، أن الشركة بدأت في مشروعات للطاقة في إفريقيا بأسعار بيع تتراوح بين 20 سنتًا لكل كيلووات ساعة، بينما انخفضت التكلفة حاليًا إلى 4 سنتات، مما يعزز من الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع ويعطيها فرصة لتحقيق أرباح كبيرة.

وأكد ساويرس أن القارة الإفريقية سوقًا واعدة في مجال الطاقة، حيث تشهد زيادة في الطلب على الكهرباء، ما يجعلها وجهة استثمارية مثالية رغم التحديات الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بها.