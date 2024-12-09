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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. أحمد عطا: تعظيم المكون المحلي هام لدعم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - فريق دوت الخليج – قال أحمد عطا، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، إن تعظيم المكون المحلي في صناعة الدواء أمرا مهما يدعم السعر ولكنه ليس سهلا، متصورا عدم السير في الطريق الصحيح لتوطين الخامات الدوائية في ظل حسم المنافسة من قبل الصين والهند خلال آخر 30 عام.
وأشار عطا في الجلسة الأولى إدارة التضخم بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، إلى أن يتعين إجراء نقاش واسع من قبل الجهات المعنية للدخول في الحقبة الجديدة من البيو تكنولوجي، متوقعا تغير صناعة الدواء خلال ال 10 إلى 15 عام المقبلة، مع افتراضية حظر بعض الخامات أو عدم تواجدها.
ونوه إلى أن كل منتجات الشركات المحلية مقلدة وليست أصلية، فضلا أن أن السوق تشهد تراجع مع تحمل المستهلك تكاليف الدواء بدون تأمين.
ويرى عطا أن التسعير الجبري للدواء ليس أزمة، ودعا إلى ضرورة امتداده ليشمل المستشفيات والمستلزمات الطبية، لافتا إلى ضرورة طمأنة المستثمر الخليجي للعبور من الأزمات المسيطرة .
وأوضح أنه من الضروري فهم مرونة سعر الصرف لمعالجة الميزان التجاري، وأن مشكلة الإنفاق الحكومي لا تعم على الاقتصاد كله مع تضرر بعض القطاعات، لافتا إلى أن القوائم المالية للشركات الكبيرة مشكوك في مصداقيتها عند تقييم معيار التضخم.
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