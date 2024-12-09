مال وأعمال

مؤتمر جريدة دوت الخليج.. نجيب ساويرس: الصناعة تشهد تحولات كبرى تحت…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. نجيب ساويرس: الصناعة تشهد تحولات كبرى تحت… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - فريق دوت الخليج – أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس ثقته الكبرى في قدرة القطاع الصناعي المصري على التطور والنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الجهود التي يبذلها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، الفريق كامل الوزير.

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ووصف ساويرس الفريق كامل الوزير بأنه “رجل لا يقبل التردد ويعمل بأسلوب هندسي دقيق ويثق فيما يفعله”.

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وأكد ساويرس، في مقابلة صحفية أجرتها ياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان لجريدة دوت الخليج ضمن فعاليات مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس، أن الوزير لا يتوان عن متابعة التفاصيل الدقيقة لكل ملف، ويواصل العمل بشكل مخلص دون أن يكتفي بالكلام، بل يحقق نتائج ملموسة على الأرض.

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وأوضح ساويرس أن قطاع الصناعة في مصر يشهد تحولًا كبيرًا في عهده، معربا عن تفاؤله بأن التطورات التي سيشهدها هذا القطاع ستكون غير مسبوقة.

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وأشار إلى أن الوزير يتبنى سياسات حاسمة تساهم في إعادة إحياء المصانع المتوقفة، مؤكدًا على ضرورة فتح المصانع المغلقة لتحقيق المزيد من الإنتاج.

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وأشاد ساويرس بفرص الاستثمار المتاحة في مصر، مؤكدًا أن هناك الكثير من الفرص التي يمكن استغلالها في مختلف القطاعات، خاصة في مجال التصدير، مشيرًا إلى أن زيادة صادرات المنتجات المصرية سيكون لها دور كبير في تعزيز العوائد الدولارية للبلاد.

وأضاف أن زيادة سعر الدولار يمكن أن تمثل ميزة كبيرة لتنافسية الأسعار، حيث يمكن تصدير المنتجات بأسعار منافسة نظرًا لانخفاض تكلفة العمالة في مصر.

وتابع أن تعزيز قطاع السياحة والخصخصة سيسهمان في زيادة العوائد الدولارية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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