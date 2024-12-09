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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. هاني برزي: أسعار الزيوت ارتفعت بأكثر من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - فريق دوت الخليج – قال المهندس هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن القطاع الصناعي في مصر واجه تحديات هائلة؛ نتيجة للتضخم، ما انعكس في ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار برزي، خلال مشاركته في جلسة “إدارة التضخم” ضمن فعاليات مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس بعنوان “الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد، إلي ارتفاع أسعار الزيوت بأكثر من 500%، بعدما تجاوزت تكاليف التعبئة والتغليف 400%.
وأكد صعوبة استمرار الأسعار دون زيادة في ظل هذه الظروف، لافتا إلى أن التضخم يرتبط بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الإنتاج جراء تقلبات سعر العملة، وليس بسبب زيادة الاستهلاك
وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى أن بعض القطاعات استفاد من هذه التحديات، خاصة التصديري الذي شهد نموًا ملحوظًا.
وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية، بما في ذلك التصنيع الغذائي والحاصلات الزراعية، ساهم بأكثر من 10 مليارات دولار في صادرات مصر غير البترولية خلال عام 2023، مما يمثل أكثر من 22% من إجمالي الصادرات.
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أكد أهمية تجديد القيادة وتدوير المسؤولية، موضحاً أنه سلم رئاسة المجلس التصديري إلى شخص آخر، إيمانًا بضرورة تجديد الدماء وتحقيق المزيد من التطوير للقطاع.
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