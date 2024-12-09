مؤتمر جريدة دوت الخليج.. هاني برزي: 80% من مدخلات إنتاج الأغذية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - فريق دوت الخليج – قال المهندس هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام وأسعار الفائدة.

واوضح برزي، خلال مشاركته في الجلسة الأولى “إدارة التضخم” ضمن فعاليات مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس بعنوان “الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد، أن استمرار نمو القطاع يعتمد على تبني حلول مرنة تحقق التوازن بين التكاليف المتزايدة واستقرار أسعار المنتجات.

وأشار إلى أن الصناعات الغذائية تمكنت خلال العقود الثلاثة الماضية من تحقيق طفرة كبيرة، حيث وفرت بدائل محلية عالية الجودة للمنتجات المستوردة، وهو ما ساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

وأوضح برزي أن القطاع واجه منذ عام 2015 صدمات متتالية، أبرزها تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، والتي سجلت مستويات غير مسبوقة نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

ويري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن الموقع الجغرافي لمصر رغم أهميته الاستراتيجية، يجعلها عرضة للتأثر السريع بالأزمات الإقليمية، ما يزيد من الضغوط على تكاليف إنتاج الغذاء.

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وأشار إلى أن أكثر من 80% من مدخلات الإنتاج في قطاع الأغذية تصنع محليا، إلا أنها تحتوي على مكونات مستوردة تتأثر بتقلبات أسعار الدولار.

ونبه إلى أن أكثر من 40% من دخل الأسر المصرية يُنفق على الطعام، ما يضع على القطاع مسؤولية اجتماعية كبيرة لتجنب رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بما يحافظ على استقرار معيشة الأسر.

وشدد برزي على أهمية زيادة الاعتماد على المواد الخام المحلية وتعزيز الإنتاج المحلي كأداة فعالة لمواجهة تحديات الاقتصاد، مع استمرار العمل على توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تناسب مختلف شرائح المستهلكين.