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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. نجيب ساويرس: إقامة فندق أو اثنين قرب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - فريق دوت الخليج – قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه يعتزم إقامة فندق أو اثنين بالقرب من منطقة الأهرامات ومطار سفنكس باستثمارات 150 مليون دولار على الأقل.
وأشار ساويرس، في مقابلة صحفية أجرتها ياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان لجريدة دوت الخليج، إلى أن منطقة الأهرامات تعاني من نقص عدد الغرف الفندقية.
وأضاف أن قرب الفنادق الجديدة المرتقب إطلاقها من مطار سفنكس يوفر الوقت للسياح.
ولفت ساويرس في مؤتمر دوت الخليج السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين إلى أن الشركة تستهدف التوسع في صناعة المطاعم خارج مصر.
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